O homem suspeito de matar uma mulher de 29 anos e outras duas pessoas teria ligado para a mãe e a irmã da vítima usando o celular dela momentos antes do crime. De acordo com a investigação, ele afirmou que a mulher morreria naquele dia, disse já ter matado outras pessoas e declarou que tiraria a própria vida após os assassinatos. O caso é tratado pela Polícia Civil como o 45º feminicídio registrado em Goiás em 2026.

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O crime ocorreu na última terça-feira (28), em uma propriedade rural de Goiatuba, no sul de Goiás. A vítima, identificada como Jaine Chaves, mantinha um relacionamento com o principal suspeito, Leonardo Sena, de 43 anos, conforme informou o delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, André Ganga.