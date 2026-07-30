30 de julho de 2026
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CRIME

'Sua filha vai morrer hoje', diz homem à mãe de vítima de chacina

Por Da Redação | Goiatuba (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
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'Sua filha vai morrer hoje', diz homem à mãe de vítima de chacina
'Sua filha vai morrer hoje', diz homem à mãe de vítima de chacina

O homem suspeito de matar uma mulher de 29 anos e outras duas pessoas teria ligado para a mãe e a irmã da vítima usando o celular dela momentos antes do crime. De acordo com a investigação, ele afirmou que a mulher morreria naquele dia, disse já ter matado outras pessoas e declarou que tiraria a própria vida após os assassinatos. O caso é tratado pela Polícia Civil como o 45º feminicídio registrado em Goiás em 2026.

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O crime ocorreu na última terça-feira (28), em uma propriedade rural de Goiatuba, no sul de Goiás. A vítima, identificada como Jaine Chaves, mantinha um relacionamento com o principal suspeito, Leonardo Sena, de 43 anos, conforme informou o delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, André Ganga.

Segundo os investigadores, durante uma das ligações, Jaine conseguiu falar rapidamente com a mãe. Ela teria pedido perdão e declarado seu amor antes de pedir socorro. A chamada foi encerrada em seguida e passou a ser considerada uma das principais provas para ajudar a polícia a reconstruir a sequência dos acontecimentos que antecederam o crime.

A Polícia Civil apura o intervalo entre o telefonema e os assassinatos para esclarecer a dinâmica dos fatos e confirmar a cronologia do ataque.

Conforme as informações obtidas pela investigação, Leonardo teria encontrado Jaine na propriedade rural acompanhada de dois amigos. Além dela, Beatriz Soares Souza, de 27 anos, e Natan Campos, de 35, também morreram no local.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer todas as circunstâncias do triplo homicídio.

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