A Prefeitura de Jambeiro decretou luto oficial pela morte de Pedro Cassiano, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal. Ele morreu nesta terça-feira (28), aos 58 anos.

Nascido em 27 de junho de 1968, Pedro Cassiano teve parte de sua trajetória marcada pela atuação na vida pública. Durante o período em que exerceu os cargos de vereador e presidente do Legislativo municipal, participou de decisões relacionadas ao desenvolvimento da cidade.

Em nota, a administração municipal destacou o compromisso do ex-parlamentar com Jambeiro, além da dedicação ao serviço público e do respeito mantido com a população.