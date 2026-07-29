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LUTO

Adeus, Pedro: ex-vereador de Jambeiro morre aos 58 anos

Por Leandro Vaz | Jambeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Pedro Cassiano
Pedro Cassiano

A Prefeitura de Jambeiro decretou luto oficial pela morte de Pedro Cassiano, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal. Ele morreu nesta terça-feira (28), aos 58 anos.

Nascido em 27 de junho de 1968, Pedro Cassiano teve parte de sua trajetória marcada pela atuação na vida pública. Durante o período em que exerceu os cargos de vereador e presidente do Legislativo municipal, participou de decisões relacionadas ao desenvolvimento da cidade.

Em nota, a administração municipal destacou o compromisso do ex-parlamentar com Jambeiro, além da dedicação ao serviço público e do respeito mantido com a população.

Segundo a Prefeitura, Pedro Cassiano deixa um legado de trabalho, responsabilidade e vínculo com o município. O luto oficial foi decretado como forma de reconhecimento pelos serviços prestados e de homenagem à sua memória.

A administração municipal também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e moradores de Jambeiro neste momento de despedida.

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