JULIETA SENHORA DE MIRANDA
Idade: 94
Data de falecimento: 29/07/2026
SAMIR CHRISTO
Idade: -1
Data de falecimento: 29/07/1972
Velório: URBAM SALA 3 - 29/07/2026 das 19:00 às 13:00
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 30/07/2026 13:00
DONIZETE TAVARES DE LIMA CORRÊA DA SILVA
Idade: 70
Data de falecimento: 29/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 30/07/2026 10:00
MARIA DE LOURDES DA CRUZ
Idade: 70
Data de falecimento: 29/07/2026
Velório: URBAM SALA 2 - 29/07/2026 das 18:00 às 08:30
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 30/07/2026 08:30
MARLENE MASSIÇO
Idade: 69
Data de falecimento: 29/07/2026
Velório: URBAM SALA 6 - 29/07/2026 das 20:00 às 08:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 30/07/2026 08:00
VITORIA REGINA DE OLIVEIRA
Idade: 81
Data de falecimento: 29/07/2026
Velório: URBAM SALA 5 - 29/07/2026 das 20:00 às 00:01
Sepultamento: CREM. CAMPO DAS OLIVEIRAS/JACAREÍ/SP - 30/07/2026 00:01
ANTONIO CARLOS DIAS
Idade: 79
Data de falecimento: 29/07/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CEMITÉRIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 29/07/2026 16:30
MARIA CANDIDA DE JESUS TEIXEIRA LEITE
Idade: 88
Data de falecimento: 29/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTÍSSIMO) CENTRO/SJC - 29/07/2026 16:30
ELISABETH ALVES DA SILVA
Idade: 64
Data de falecimento: 29/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 29/07/2026 16:00
MARIA SANTINA FORTUNATO
Idade: 68
Data de falecimento: 28/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 29/07/2026 16:00
DIMAS FATIMA BATISTA
Idade: 69
Data de falecimento: 28/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 29/07/2026 16:00
CARLINA DE AZEVEDO CARVALHO VILAS BOAS
Idade: 77
Data de falecimento: 28/07/2026
Velório: NÃO INFORMADO
Sepultamento: CEMIT. MUN. DE ANDRELÂNDIA/ANDRELÂNDIA-MG - 29/07/2026 16:00
JURACY ELIAS MARCONDES
Idade: 98
Data de falecimento: 29/07/2026
Velório: DIRETO
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 29/07/2026 15:30
GILSON COELHO DA SILVA
Idade: 70
Data de falecimento: 28/07/2026
Velório: URBAM SALA 3 - 29/07/2026 das 07:00 às 14:30
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 29/07/2026 14:30
ERICK PATRICK PEREIRA
Idade: 24
Data de falecimento: 28/07/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 29/07/2026 14:00
PAULO DA SILVA
Idade: 91
Data de falecimento: 28/07/2026
Velório: URBAM SALA 6 - 28/07/2026 das 21:00 às 21:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 29/07/2026 14:00
MARIA JUDITH RIBEIRO SAPUCAHY
Idade: 67
Data de falecimento: 28/07/2026
Velório: HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 29/07/2026 11:00
JOSÉ OTACILIO DE OLIVEIRA
Idade: 59
Data de falecimento: 28/07/2026
Velório: URBAM SALA 5 - 28/07/2026 das 17:00 às 10:00
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 29/07/2026 10:00