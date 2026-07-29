29 de julho de 2026
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LUTO

Dona Julieta morre aos 94 anos em SJC; veja obituário

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Adeus, dona Julieta, 94 anos, em SJC; confira obituário da Urbam
Adeus, dona Julieta, 94 anos, em SJC; confira obituário da Urbam

JULIETA SENHORA DE MIRANDA

Idade: 94

Data de falecimento: 29/07/2026

Velório: OUTRAS CIDADES

Sepultamento: CEM. MUN. CPO. DA PAZ/VIT. DA CONQUISTA/BA - 30/07/2026 17:00

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SAMIR CHRISTO

Idade: -1

Data de falecimento: 29/07/1972

Velório: URBAM SALA 3 - 29/07/2026 das 19:00 às 13:00

Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 30/07/2026 13:00

DONIZETE TAVARES DE LIMA CORRÊA DA SILVA

Idade: 70

Data de falecimento: 29/07/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 30/07/2026 10:00

MARIA DE LOURDES DA CRUZ

Idade: 70

Data de falecimento: 29/07/2026

Velório: URBAM SALA 2 - 29/07/2026 das 18:00 às 08:30

Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 30/07/2026 08:30

MARLENE MASSIÇO

Idade: 69

Data de falecimento: 29/07/2026

Velório: URBAM SALA 6 - 29/07/2026 das 20:00 às 08:00

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 30/07/2026 08:00

VITORIA REGINA DE OLIVEIRA

Idade: 81

Data de falecimento: 29/07/2026

Velório: URBAM SALA 5 - 29/07/2026 das 20:00 às 00:01

Sepultamento: CREM. CAMPO DAS OLIVEIRAS/JACAREÍ/SP - 30/07/2026 00:01

ANTONIO CARLOS DIAS

Idade: 79

Data de falecimento: 29/07/2026

Velório: PARQUE DAS FLORES

Sepultamento: CEMITÉRIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 29/07/2026 16:30

MARIA CANDIDA DE JESUS TEIXEIRA LEITE

Idade: 88

Data de falecimento: 29/07/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento: CEMIT. HORTO DA PAZ (SANTÍSSIMO) CENTRO/SJC - 29/07/2026 16:30

ELISABETH ALVES DA SILVA

Idade: 64

Data de falecimento: 29/07/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO

Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 29/07/2026 16:00

MARIA SANTINA FORTUNATO

Idade: 68

Data de falecimento: 28/07/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 29/07/2026 16:00

DIMAS FATIMA BATISTA

Idade: 69

Data de falecimento: 28/07/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 29/07/2026 16:00

CARLINA DE AZEVEDO CARVALHO VILAS BOAS

Idade: 77

Data de falecimento: 28/07/2026

Velório: NÃO INFORMADO

Sepultamento: CEMIT. MUN. DE ANDRELÂNDIA/ANDRELÂNDIA-MG - 29/07/2026 16:00

JURACY ELIAS MARCONDES

Idade: 98

Data de falecimento: 29/07/2026

Velório: DIRETO

Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 29/07/2026 15:30

GILSON COELHO DA SILVA

Idade: 70

Data de falecimento: 28/07/2026

Velório: URBAM SALA 3 - 29/07/2026 das 07:00 às 14:30

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 29/07/2026 14:30

ERICK PATRICK PEREIRA

Idade: 24

Data de falecimento: 28/07/2026

Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 29/07/2026 14:00

PAULO DA SILVA

Idade: 91

Data de falecimento: 28/07/2026

Velório: URBAM SALA 6 - 28/07/2026 das 21:00 às 21:00

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 29/07/2026 14:00

MARIA JUDITH RIBEIRO SAPUCAHY

Idade: 67

Data de falecimento: 28/07/2026

Velório: HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 29/07/2026 11:00

JOSÉ OTACILIO DE OLIVEIRA

Idade: 59

Data de falecimento: 28/07/2026

Velório: URBAM SALA 5 - 28/07/2026 das 17:00 às 10:00

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 29/07/2026 10:00

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