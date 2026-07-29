29 de julho de 2026
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CHUVA

Embarcação afunda e 13 pessoas são resgatadas em Ubatuba

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Pessoas foram socorridas
Pessoas foram socorridas

Treze pessoas foram resgatadas após uma embarcação afundar durante a passagem de uma frente fria por Ubatuba, nesta quarta-feira (29). Entre as vítimas havia seis crianças -- uma delas, de 6 anos, está intubada. A operação mobilizou equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O acidente ocorreu na região do Patieiro, local de acesso considerado difícil. De acordo com as primeiras informações, o barco passou a receber água em meio ao mar revolto e às fortes rajadas de vento. Apesar de os ocupantes estarem com coletes salva-vidas, a embarcação submergiu e não foi mais localizada.

As vítimas foram encontradas pelas equipes de resgate e encaminhadas para a região do Cais do Itaguá. O grupo era formado por sete adultos e seis crianças.

Duas pessoas recusaram atendimento médico e deixaram o local. As outras 11 foram levadas para uma unidade hospitalar. A maior parte apresentava sinais de hipotermia e ingestão de água.

Criança é o caso mais grave

Uma menina de 6 anos estava em estado mais grave. Segundo o atendimento inicial, a criança sofreu um afogamento classificado como grau 4, foi intubada pela equipe do Samu ainda no local e encaminhada à Santa Casa de Ubatuba.

A ocorrência foi registrada em meio a um alerta do GBMar sobre o aumento dos atendimentos relacionados a embarcações no litoral paulista. As condições adversas, com ventos intensos e forte agitação marítima, elevaram os riscos para quem estava no mar.

O órgão recomenda que navegantes evitem sair durante períodos de ressaca, tempestades ou ventos fortes, acompanhem os avisos meteorológicos e verifiquem previamente as condições dos equipamentos de segurança.

Emergências no mar devem ser comunicadas ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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