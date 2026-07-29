Treze pessoas foram resgatadas após uma embarcação afundar durante a passagem de uma frente fria por Ubatuba, nesta quarta-feira (29). Entre as vítimas havia seis crianças -- uma delas, de 6 anos, está intubada. A operação mobilizou equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O acidente ocorreu na região do Patieiro, local de acesso considerado difícil. De acordo com as primeiras informações, o barco passou a receber água em meio ao mar revolto e às fortes rajadas de vento. Apesar de os ocupantes estarem com coletes salva-vidas, a embarcação submergiu e não foi mais localizada.

As vítimas foram encontradas pelas equipes de resgate e encaminhadas para a região do Cais do Itaguá. O grupo era formado por sete adultos e seis crianças.