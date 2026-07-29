As condições provocadas pela chegada de uma frente fria ao Litoral Norte afetaram a programação esportiva e causaram transtornos em diferentes pontos da região nesta quarta-feira (29).

Em Ilhabela, as regatas previstas pela 53ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela Daycoval foram canceladas após o registro de fortes rajadas de vento, que chegaram a aproximadamente 40 nós, o equivalente a 75 km/h.

A decisão foi tomada pela organização do evento em conjunto com a Comissão de Regatas. Segundo os responsáveis, a suspensão priorizou a segurança dos velejadores, das equipes de apoio, das embarcações e do público envolvido na competição.