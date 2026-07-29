29 de julho de 2026
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VENTANIA

Frente fria cancela regatas e causa interdições em Ubatuba

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Frente fria causou problemas no Litoral Norte
Frente fria causou problemas no Litoral Norte

As condições provocadas pela chegada de uma frente fria ao Litoral Norte afetaram a programação esportiva e causaram transtornos em diferentes pontos da região nesta quarta-feira (29).

Em Ilhabela, as regatas previstas pela 53ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela Daycoval foram canceladas após o registro de fortes rajadas de vento, que chegaram a aproximadamente 40 nós, o equivalente a 75 km/h.

A decisão foi tomada pela organização do evento em conjunto com a Comissão de Regatas. Segundo os responsáveis, a suspensão priorizou a segurança dos velejadores, das equipes de apoio, das embarcações e do público envolvido na competição.

O Yacht Club de Ilhabela também orientou proprietários e comandantes a reforçarem as amarras e adotarem medidas preventivas para proteger os barcos durante a passagem da frente fria.

Ubatuba teve queda de árvores

Já em Ubatuba, a queda de árvores provocou a interdição temporária de diferentes trechos do município. De acordo com a Defesa Civil, os bloqueios foram registrados nos seguintes locais:

Rodovia Rio-Santos, BR-101, próximo à entrada da Pedreira Alta; Estrada do Monte Valério; rua Thomaz Galhardo; Saco da Ribeira, na curva próxima ao posto de combustíveis.

Para evitar o trecho bloqueado da rua Thomaz Galhardo, os motoristas podem seguir pela rua Maranhão em direção à rua Maria Alves ou realizar o contorno pela rua Minas Gerais, conhecida como rua do asilo, seguindo depois pela rua Paraná.

Equipes da Defesa Civil e da Elektro foram mobilizadas para remover as árvores, desobstruir as vias e restabelecer a segurança nos locais afetados.

A orientação é para que motoristas e pedestres evitem as regiões interditadas e redobrem a atenção durante os deslocamentos. Como a rede de telefonia da Defesa Civil pode ter sido prejudicada pelos ventos, solicitações de emergência devem ser feitas pelo telefone 193.

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