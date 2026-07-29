Um homem registrou um boletim de ocorrência após ter a motocicleta riscada por uma mulher em frente a uma academia no bairro São Vicente, em São José dos Campos. A ação foi registrada por câmeras e o vídeo mostra a mulher, ex-ficante da vítima, passa ao lado do veículo e risca a pintura.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 20h do último domingo (26), em frente a uma academia. Segundo o homem, a mulher não aceitaria o fim da relação e também o teria ameaçado.
A OVALE, a mulher afirmou que havia sido ameaçada pelo homem momentos antes, dentro da academia. Ela informou à reportagem que também foi ofendida com palavras de baixo calão e que já registrou boletins de ocorrência por violência doméstica. Ele nega.
O homem registrou boletim de ocorrência por ameaça, crime previsto no artigo 147 do Código Penal. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.
Segundo o dono da moto, o prejuízo para reparar os danos no veículo foi estimado em cerca de R$ 550.