Um pescador de 50 anos morreu na tarde desta quarta-feira (29) após a embarcação em que ele estava naufragar durante o forte vendaval que atingiu São Sebastião, no Litoral Norte. O acidente ocorreu no Canal de São Sebastião, na altura do bairro Cigarras, em meio às intensas rajadas de vento que provocaram diversos estragos pela cidade.
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De acordo com a Prefeitura de São Sebastião, cinco pessoas estavam a bordo da embarcação de pesca no momento do naufrágio. Todas foram resgatadas por uma embarcação particular e levadas ao píer do bairro São Francisco, onde receberam atendimento das equipes da Defesa Civil e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Quatro tripulantes sobreviveram. Dois apresentavam quadro clínico estável e outros dois sofreram hipotermia em razão do tempo em que permaneceram na água. A quinta vítima, um homem de 50 anos, foi encontrada desacordada. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pelos socorristas do Samu, ele não resistiu e morreu durante o transporte para o hospital.
Com a confirmação da morte em São Sebastião, subiu para três o número de vítimas fatais provocadas pelos fortes ventos que atingiram o estado de São Paulo nesta quarta-feira.
As outras mortes ocorreram em Cesário Lange, onde um homem de 62 anos morreu após uma árvore cair sobre o veículo que dirigia, e na Baixada Santista, onde uma pessoa também morreu atingida pela queda de uma árvore.
Ocorrências em São Sebastião
Além do naufrágio, o vendaval provocou uma série de ocorrências em São Sebastião. Segundo a administração municipal, as rajadas de vento chegaram a 77 km/h, causando quedas de árvores, postes, estruturas de iluminação, destelhamentos e outros danos em diferentes bairros.
Outra ocorrência foi registrada na Rua da Praia, no Centro Histórico, onde uma pessoa ficou ferida após ser atingida por uma sombrinha levada pela força do vento. A vítima foi socorrida por uma equipe da Unidade de Suporte Intermediário de Vida do Samu e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), sem ferimentos graves.
Equipes da Defesa Civil, GCM (Guarda Civil Municipal), Samu, Departamento de Trânsito, Secretaria de Serviços Públicos e Polícia Ambiental seguem mobilizadas para atender as ocorrências e realizar a remoção de obstáculos, além de monitorar áreas afetadas pelo temporal.