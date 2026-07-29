Um pescador de 50 anos morreu na tarde desta quarta-feira (29) após a embarcação em que ele estava naufragar durante o forte vendaval que atingiu São Sebastião, no Litoral Norte. O acidente ocorreu no Canal de São Sebastião, na altura do bairro Cigarras, em meio às intensas rajadas de vento que provocaram diversos estragos pela cidade.

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De acordo com a Prefeitura de São Sebastião, cinco pessoas estavam a bordo da embarcação de pesca no momento do naufrágio. Todas foram resgatadas por uma embarcação particular e levadas ao píer do bairro São Francisco, onde receberam atendimento das equipes da Defesa Civil e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).