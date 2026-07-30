São José dos Campos é a 19ª cidade mais empregadora do estado de São Paulo no primeiro semestre, com 2.225 postos de trabalho gerados, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). A cidade já esteve entre as oito mais empregadoras do estado em listas anteriores.

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O ranking paulista é liderado pela capital São Paulo (65.611) e as cidades de Osasco (20.446), Bauru (8.697), Campinas (8.432) e Guarulhos (5.997).