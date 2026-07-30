São José dos Campos é a 19ª cidade mais empregadora do estado de São Paulo no primeiro semestre, com 2.225 postos de trabalho gerados, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). A cidade já esteve entre as oito mais empregadoras do estado em listas anteriores.
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O ranking paulista é liderado pela capital São Paulo (65.611) e as cidades de Osasco (20.446), Bauru (8.697), Campinas (8.432) e Guarulhos (5.997).
Taubaté ocupa a 22ª colocação da listagem estadual, com 1.853 empregos gerados no primeiro semestre. Tremembé é a 30ª, com 1.417.
No geral, o Vale tem sete cidades entre as 100 que mais geraram empregos nos seis primeiros meses de 2026 no estado de São Paulo.
A lista ainda traz Guaratinguetá, com 725 empregos no ano e na 63ª colocação estadual, além de Caçapava (602 postos / 80ª), Aparecida (495 / 93ª) e Cruzeiro (486 / 95ª). A primeira fora do ‘top 100’ é Lorena (328 / 123ª).
Saldo negativo
Três cidades da região estão entre as 15 que mais perderam empregos no primeiro semestre deste ano. Caraguatatuba é a 5ª que mais perdeu postos de trabalho no estado, com saldo de -935.
Jacareí é a 6ª mais desempregadora de São Paulo, com saldo negativo de 832 postos de trabalho. Ubatuba é a 11ª cidade com maior saldo negativo (-598).
A cidade paulista que mais perdeu empregos foi São Caetano do Sul, com saldo de -1.597 postos de trabalho.