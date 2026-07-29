Balanço
A Prefeitura de Taubaté gasta R$ 4,665 milhões com mês com o pagamento dos salários e encargos de servidores comissionados (cargos de livre nomeação) e funções de confiança (são aquelas exercidas por servidores de carreira, mediante acréscimo no salário). O dado foi repassado pela administração municipal à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT), que integra a oposição ao governo Sérgio Victor (Novo).
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Comissionados
Com relação aos comissionados, a Prefeitura tem 152 cargos, dos quais 141 estão ocupados e 11 não estão preenchidos. Dos ocupados, 72 foram providos por servidores de carreira e 69 por pessoas sem vínculo com a administração municipal. O gasto mensal com os comissionados é de R$ 2 milhões.
Funções de confiança
Com relação às funções de confiança, a Prefeitura tem 407 atualmente, das quais 398 estão atribuídas e nove permanecem vagas. O gasto mensal é de R$ 2,658 milhões.
Legislação
Até maio desse ano, a Prefeitura de Taubaté tinha 174 cargos comissionados, mas 130 deles seriam extintos, por decisão judicial. Uma lei sancionada naquele mês por Sérgio Victor, de autoria do próprio prefeito, recriou 108 dos cargos. Por isso, desde então, a administração municipal passou a contar com 152 cargos comissionados.