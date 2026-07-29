Balanço

A Prefeitura de Taubaté gasta R$ 4,665 milhões com mês com o pagamento dos salários e encargos de servidores comissionados (cargos de livre nomeação) e funções de confiança (são aquelas exercidas por servidores de carreira, mediante acréscimo no salário). O dado foi repassado pela administração municipal à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT), que integra a oposição ao governo Sérgio Victor (Novo).

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Comissionados

Com relação aos comissionados, a Prefeitura tem 152 cargos, dos quais 141 estão ocupados e 11 não estão preenchidos. Dos ocupados, 72 foram providos por servidores de carreira e 69 por pessoas sem vínculo com a administração municipal. O gasto mensal com os comissionados é de R$ 2 milhões.