A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) gerou 1.418 empregos com carteira assinada em junho e anotou crescimento de 3% comparado ao saldo de maio, de 1.373. Na comparação com junho de 2025, mês com 2.819 empregos gerados na região, a redução foi de 49,70%.
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Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.
O saldo acumulado do primeiro semestre de 2026 é de 6.637 empregos, com 169.075 admissões e 162.438 desligamentos.
O resultado representa o menor saldo acumulado para o período desde 2020, quando a região perdeu 29.301 empregos de janeiro a junho, em plena pandemia.
Nos últimos 12 meses, de julho de 2025 a junho de 2026, o saldo da região é positivo em 5.684 postos de trabalho.
A região terminou 2025 com 13.320 empregos gerados, o mais baixo resultado desde 2020, quando foram cortados 14.106 empregos na região em todo o ano.
Cidades da RMVale
Trinta cidades do Vale tiveram saldo positivo de emprego no primeiro semestre de 2026, com maior saldo em São José dos Campos (2.225), Taubaté (1.853), Tremembé (1.417), Guaratinguetá (725) e Caçapava (602).
Paraibuna ficou no zero e outras oito cidades tiveram saldo negativo nos primeiros seis meses do ano, com pior desempenho em Caraguatatuba (-935), Jacareí (-832), Ubatuba (-598), São Sebastião (-229) e Cachoeira Paulista (-131).