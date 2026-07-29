A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) gerou 1.418 empregos com carteira assinada em junho e anotou crescimento de 3% comparado ao saldo de maio, de 1.373. Na comparação com junho de 2025, mês com 2.819 empregos gerados na região, a redução foi de 49,70%.

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Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.