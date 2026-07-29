As fortes rajadas de vento que atingiram o Litoral Norte e o Vale do Paraíba nesta quarta-feira (29) provocaram transtornos em diversas cidades. Em Ilhabela, os ventos danificaram estruturas do Race Village, espaço que integra a programação da 53ª Semana Internacional de Vela, e obrigaram a paralisação da travessia de balsas para São Sebastião.
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Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos. Como medida preventiva, a Prefeitura de Ilhabela cancelou todas as atividades previstas para o Race Village durante a noite desta quarta-feira. A expectativa é que a programação seja retomada normalmente nesta quinta-feira (30), caso as condições climáticas permitam.
A interrupção da travessia ocorreu devido às condições de navegação no Canal de São Sebastião. Os ventos intensos comprometem a segurança das manobras das embarcações, aumentando o risco de acidentes durante a atracação.
A suspensão afeta diretamente moradores, turistas, trabalhadores e o abastecimento da ilha, já que Ilhabela depende exclusivamente da ligação marítima para o transporte de veículos.
Embarcação vira em São Sebastião
A Prefeitura informou que São Sebastião foi atingida por rajadas de vento de até 77 km/h. As equipes da Defesa Civil estão mobilizadas para atender as ocorrências registradas em diferentes pontos do município.
O caso mais grave foi de uma embarcação de turismo que teria naufragado no Canal de São Sebastião com pessoas embarcadas. Agentes da Defesa Civil estão indo para o local neste momento.
Ainda foram registradas quedas de árvores, danos parciais na cobertura da tenda instalada na Rua da Praia, no Centro Histórico, e de telha de zinco na Escola Municipal Prof.ª Iraydes Lobo Vianna do Rego, no bairro Itatinga, além da quebra de vidros em alguns locais. Em razão das condições climáticas, o sistema de travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela também foi paralisado.
O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que registrou duas ocorrências em atendimento em Ilhabela, na Praia do Curral, e uma ocorrência em São Sebastião, na Praia de São Francisco.
Queda de árvores e falta de energia
Além de Ilhabela, moradores de São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba relataram quedas de árvores, galhos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Em diversos bairros, a ventania também provocou preocupação com telhados, placas e estruturas metálicas.
No Vale do Paraíba, cidades como São José dos Campos e Caçapava registraram céu escuro, rajadas intensas e quedas de galhos em diferentes regiões. Até a publicação desta reportagem, não havia um balanço oficial consolidado sobre os estragos registrados na região.
Defesa Civil emite alerta
A Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou um alerta severo por meio do sistema Cell Broadcast para celulares localizados nas áreas de risco. O aviso orientou a população a buscar abrigo, evitar permanecer sob árvores, postes e estruturas frágeis e redobrar a atenção durante a passagem da frente fria.
A previsão meteorológica indicou possibilidade de rajadas superiores a 70 km/h no Vale do Paraíba e no Litoral Norte. Nas áreas mais expostas do litoral, a velocidade dos ventos poderia atingir entre 70 km/h e 90 km/h.
Além da ventania, a passagem da frente fria também favorece chuva forte, descargas elétricas, mar agitado e ressaca, aumentando o risco de quedas de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e bloqueios em rodovias.
Orientações de segurança
A Defesa Civil recomenda que a população permaneça em locais seguros durante as rajadas de vento, evite estacionar veículos próximo a árvores e postes, mantenha distância de fios caídos e retire objetos soltos de quintais e varandas que possam ser arremessados pela força do vento.
Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.