As fortes rajadas de vento que atingiram o Litoral Norte e o Vale do Paraíba nesta quarta-feira (29) provocaram transtornos em diversas cidades. Em Ilhabela, os ventos danificaram estruturas do Race Village, espaço que integra a programação da 53ª Semana Internacional de Vela, e obrigaram a paralisação da travessia de balsas para São Sebastião.

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Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos. Como medida preventiva, a Prefeitura de Ilhabela cancelou todas as atividades previstas para o Race Village durante a noite desta quarta-feira. A expectativa é que a programação seja retomada normalmente nesta quinta-feira (30), caso as condições climáticas permitam.