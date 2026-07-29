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DEFESA CIVIL

VÍDEO: Litoral registra ventos acima de 100 km/h nesta quarta

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ventania atinge praia em Ubatuba
Ventania atinge praia em Ubatuba

A Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou um alerta severo, na tarde desta quarta-feira (29), para fortes rajadas de vento no Litoral Paulista, de Itanhaém até Ubatuba.

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Os ventos já superaram o previsto no alerta inicial, de terça-feira (28). O previsto era uma ventania de até 90 km/h. Em Itanhaém, já foram registrados ventos de 103 km/h.

Ainda de acordo com o órgão, devido a ventania, uma pessoa morreu após ser atingida por uma árvore em Santos (SP).

Em Ubatuba, no Litoral Norte, vídeo obtido por OVALE mostra praia da cidade atingida por forte ventania, que fez voar mesas e cadeiras de plástico e barracas, assustando banhistas.

A Defesa Civil aconselha que as pessoas busquem abrigo, evitem áreas descobertas e não fiquem embaixo de árvores e postes.

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