A Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou um alerta severo, na tarde desta quarta-feira (29), para fortes rajadas de vento no Litoral Paulista, de Itanhaém até Ubatuba.

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Os ventos já superaram o previsto no alerta inicial, de terça-feira (28). O previsto era uma ventania de até 90 km/h. Em Itanhaém, já foram registrados ventos de 103 km/h.