Fortes rajadas de vento atingiram o Litoral Norte na tarde desta quarta-feira (29) e causaram transtornos a embarcações no mar, entre elas a balsa da travessia entre São Sebastião e Ilhabela.

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Vídeos obtidos por OVALE mostram o mar agitado com os ventos fortes, cuja previsão era de atingirem até 60 km/h nesta quarta-feira, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo.