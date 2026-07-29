Fortes rajadas de vento atingiram o Litoral Norte na tarde desta quarta-feira (29) e causaram transtornos a embarcações no mar, entre elas a balsa da travessia entre São Sebastião e Ilhabela.
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Vídeos obtidos por OVALE mostram o mar agitado com os ventos fortes, cuja previsão era de atingirem até 60 km/h nesta quarta-feira, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo.
Uma das balsas que realiza a travessia entre São Sebastião e Ilhabela rompeu um dos cabos e ficou à deriva nesta tarde, provocando momentos de apreensão entre passageiros e tripulantes.
Segundo informações divulgadas nas redes sociais, as fortes rajadas de vento e as condições adversas do mar dificultaram a operação da embarcação. Equipes responsáveis foram mobilizadas para controlar a situação e garantir a segurança de todos a bordo.
Motoristas e passageiros devem redobrar a atenção e acompanhar os canais oficiais antes de seguir para a travessia, que pode registrar atrasos ou interrupções por causa do mau tempo.
Até o momento, não há informações sobre feridos. A ocorrência segue em atualização.