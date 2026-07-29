A exposição fotográfica itinerante "10 Anos da Rota da Luz" está em Taubaté com uma programação especial que leva ao público registros da trajetória de um dos principais caminhos de peregrinação do estado de São Paulo.
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Após passar pelo Museu da Imigração Italiana do Quiririm, a mostra segue até o Taubaté Shopping, onde permanece entre os dias 28 e 31 de julho. Em seguida, será apresentada no Via Vale Shopping, de 1º a 3 de agosto.
A exposição reúne fotografias produzidas ao longo dos últimos dez anos, muitas delas feitas pelos próprios peregrinos. As imagens retratam paisagens, monumentos, manifestações de fé e momentos marcantes vividos durante o percurso, além de destacar a cultura, a história e a hospitalidade das cidades que fazem parte da Rota da Luz.
Com aproximadamente 201 quilômetros de extensão, a Rota da Luz liga Mogi das Cruzes ao Santuário Nacional de Aparecida, passando por nove municípios do Vale do Paraíba.
O trajeto foi criado como uma alternativa mais segura para os peregrinos que antes utilizavam trechos da Rodovia Presidente Dutra e, ao longo da última década, consolidou-se como uma importante referência para o turismo religioso paulista.
Em Taubaté, o caminho tradicional atravessa a Rua Imaculada e segue até o bairro do Ipiranguinha, em direção a Pindamonhangaba. Recentemente, foi implantado um novo ramal pela zona rural, passando pelo bairro Marlene Miranda, com o objetivo de reduzir a circulação de peregrinos em áreas urbanas e oferecer mais segurança durante o percurso.
Exposição amplia contato com a Rota da Luz
De acordo com Adriana Miranda, integrante do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), a realização da exposição em diferentes espaços amplia o contato da população com a história da Rota da Luz e fortalece o papel de Taubaté dentro desse importante roteiro de fé.
Já o presidente do Comtur de Redenção da Serra e curador da mostra, João Carlos de Faria, destaca que a iniciativa evidencia o trabalho conjunto entre municípios, voluntários, peregrinos e conselhos de turismo, fortalecendo a identidade regional e a integração das cidades envolvidas no desenvolvimento do turismo religioso.
A exposição foi lançada oficialmente em abril, na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), e já percorreu cidades como Mogi das Cruzes, Guararema, Santa Branca, Paraibuna e Redenção da Serra. Após a passagem por Taubaté, a programação seguirá para Pindamonhangaba e Roseira, com encerramento previsto em Aparecida, possivelmente no Santuário Nacional.
SERVIÇO
Exposição "10 Anos da Rota da Luz"
Até 31 de julho: Taubaté Shopping
De 1º a 3 de agosto: Via Vale Shopping
A entrada é gratuita