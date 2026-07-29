A exposição fotográfica itinerante "10 Anos da Rota da Luz" está em Taubaté com uma programação especial que leva ao público registros da trajetória de um dos principais caminhos de peregrinação do estado de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após passar pelo Museu da Imigração Italiana do Quiririm, a mostra segue até o Taubaté Shopping, onde permanece entre os dias 28 e 31 de julho. Em seguida, será apresentada no Via Vale Shopping, de 1º a 3 de agosto.