O vazamento de água que preocupava moradores da rua Sebastiana Faria de Oliveira, no Jardim Morumbi, em São José dos Campos, foi solucionado. Após reclamações da comunidade, a Sabesp concluiu o reparo na tubulação rompida nesta quarta-feira (29) e realizou a repavimentação da calçada no trecho afetado.

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O problema teve início após a normalização do abastecimento de água, interrompido em 20 de julho de 2026 para uma manutenção da companhia. Segundo moradores, a forte pressão na rede provocou o rompimento da tubulação e abriu fissuras no asfalto, gerando preocupação com novos danos estruturais e risco de acidentes.