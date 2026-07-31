O vazamento de água que preocupava moradores da rua Sebastiana Faria de Oliveira, no Jardim Morumbi, em São José dos Campos, foi solucionado. Após reclamações da comunidade, a Sabesp concluiu o reparo na tubulação rompida nesta quarta-feira (29) e realizou a repavimentação da calçada no trecho afetado.
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O problema teve início após a normalização do abastecimento de água, interrompido em 20 de julho de 2026 para uma manutenção da companhia. Segundo moradores, a forte pressão na rede provocou o rompimento da tubulação e abriu fissuras no asfalto, gerando preocupação com novos danos estruturais e risco de acidentes.
Antes da solução, moradores relataram que o vazamento não era um caso isolado. Um residente afirmou que a mesma tubulação já havia apresentado falhas, causando prejuízos em sua residência, como o afundamento do terreno, que comprometeu o muro e o portão do imóvel.
De acordo com os relatos, diferentes equipes chegaram a vistoriar o local nos últimos dias, mas o problema permanecia sem solução, aumentando o receio de que o solo cedesse novamente por causa da água que escorria sob o pavimento.
Nesta quarta-feira, porém, o vazamento foi estancado e o trecho recebeu a repavimentação, encerrando os transtornos enfrentados pelos moradores.
SOS Bairro
OVALE mantém a seção SOS Bairro, voltada à prestação de serviços e à cobrança de soluções para demandas da população de São José dos Campos e demais municípios da RMVale. A iniciativa recebe reclamações da comunidade e acompanha os desdobramentos junto aos órgãos responsáveis até a resolução dos problemas.
Moradores que desejarem registrar uma demanda podem entrar em contato com o SOS Bairro de OVALE pelo WhatsApp (12) 99112-9984 ou pelas redes sociais do jornal.