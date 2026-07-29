O Ministério Público quer aumentar de 28 para 50 anos a pena fixada para o homem que matou o enteado de apenas 2 anos em Taubaté. O recurso foi interposto na última segunda-feira (27).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Igor Ortiz, 23 anos, foi condenado a 28 anos e 9 meses de prisão em regime fechado pela morte do enteado, o menino Yuri, que tinha 2 anos quando perdeu a vida violentamente em Taubaté.