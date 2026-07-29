Música, solidariedade e voluntariado vão se unir em uma tarde especial em São José dos Campos. A ONG SOS Risos promove, no próximo dia 8 de agosto, o Pagodão Beneficente, evento que tem como principal objetivo arrecadar recursos para viabilizar a tradicional Tenda dos Romeiros de Nossa Senhora Aparecida, ação realizada durante o mês de outubro para acolher milhares de peregrinos que seguem até o Santuário Nacional.

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O evento será realizado a partir das 15h, na Sede da Sociedade Amigos do Bairro do Novo Horizonte, na zona leste da cidade. O primeiro lote de ingressos custa R$ 10. Toda a arrecadação será revertida para as ações sociais da entidade.