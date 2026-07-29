Música, solidariedade e voluntariado vão se unir em uma tarde especial em São José dos Campos. A ONG SOS Risos promove, no próximo dia 8 de agosto, o Pagodão Beneficente, evento que tem como principal objetivo arrecadar recursos para viabilizar a tradicional Tenda dos Romeiros de Nossa Senhora Aparecida, ação realizada durante o mês de outubro para acolher milhares de peregrinos que seguem até o Santuário Nacional.
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O evento será realizado a partir das 15h, na Sede da Sociedade Amigos do Bairro do Novo Horizonte, na zona leste da cidade. O primeiro lote de ingressos custa R$ 10. Toda a arrecadação será revertida para as ações sociais da entidade.
A programação contará com show do pagodeiro Julinho Oliveira e apresentação do DJ Freakyz, além de espaço dedicado às crianças. A proposta é reunir famílias e amigos em uma tarde de lazer, enquanto contribuem diretamente para uma causa social.
Um dos apoiadores da iniciativa é o rapper joseense Carlos Cesar Marcondes Germano, conhecido artisticamente como Germano. Engajado em projetos sociais, o artista destaca a importância da mobilização para manter o trabalho da organização.
"Estou fazendo parte da ONG SOS Risos, que realiza visitas em hospitais e asilos como doutores do riso. Em agosto faremos esse evento beneficente na Sociedade Amigos do Bairro do Novo Horizonte para arrecadar fundos e montar a Tenda dos Romeiros de Aparecida em outubro", afirmou Germano.
O cantor também reforçou o convite para que a população participe da ação solidária.
"Mais do que comprar um ingresso, as pessoas estarão ajudando a fazer o bem. Esse apoio permite que a gente acolha milhares de romeiros com carinho, alegria e solidariedade durante a peregrinação em Aparecida."
Trabalho leva alegria a hospitais e instituições
Conhecida pelo trabalho humanitário, a SOS Risos desenvolve ações inspiradas nos chamados "doutores do riso". Os voluntários visitam hospitais, asilos e outras instituições levando momentos de descontração, acolhimento e esperança para pacientes, idosos, familiares e profissionais da saúde.
A SOS Risos nasceu em um almoço de domingo, da união de propósitos entre Ana Lúcia (Dra. Pequenina), Ana Carolina (Dra. Brigadeiro) e o eterno Oscar Júnior (Dr. Pitico).
“Mesmo com a dor incalculável de sua partida, em novembro de 2024, a missão não parou. A saudade se transformou em força para continuar alimentando o sonho que ele também ajudou a construir”, disse o grupo.
Há mais de cinco anos, a SOS Risos espalha afeto em hospitais, instituições de longa permanência para idosos e no PAP (Ponto de Apoio aos Peregrinos), acolhendo romeiros com carinho e solidariedade. Assim, segue transformando o luto em luz e provando, com a própria história, que sorrir continua sendo o melhor remédio.
A Tenda dos Romeiros oferece apoio aos peregrinos que passam por Aparecida durante as celebrações da Padroeira do Brasil. A estrutura recebe milhares de pessoas com atendimento, acolhimento e gestos de solidariedade ao longo da peregrinação.
Segundo a organização, o Pagodão Beneficente é fundamental para garantir a montagem da estrutura deste ano. "Tudo o que é construído com carinho e dedicação conjunta tem um valor enorme. O ingresso representa uma contribuição direta para que esse projeto continue transformando vidas", destaca a ONG.
Os interessados em colaborar podem adquirir o ingresso e participar da corrente do bem, ajudando a manter um trabalho que une música, voluntariado e solidariedade.
SERVIÇO
Evento: Pagodão Beneficente SOS Risos
Data: 8 de agosto
Horário: A partir das 15h
Local: S.A.B. Novo Horizonte – Rua dos Vidraceiros, Parque Novo Horizonte, São José dos Campos
Ingresso (1º lote): R$ 10 (acesse aqui)