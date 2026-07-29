A Panasonic, líder no mercado brasileiro de pilhas e baterias1, reforça sua estratégia de comunicação com a participação do jornalista Evaristo Costa. A iniciativa faz parte de um trabalho contínuo de construção de marca, fortalecendo seu posicionamento ao conectar inovação, tecnologia japonesa e experiências que fazem parte da vida dos consumidores.

A escolha do apresentador parte da afinidade entre sua imagem pública e os atributos que a companhia pretende destacar. Reconhecido pela credibilidade e pela proximidade construída com o público, Evaristo funciona como elo para uma narrativa que reúne segurança, alto desempenho e confiabilidade, além de valorizar a produção nacional da Panasonic.

Desenvolvida pela Purpple Creators, a ação dá continuidade ao conceito "Onde tem emoção, tem energia Panasonic". A narrativa acompanha Evaristo em uma visita a lugares e lembranças de sua trajetória, estabelecendo um paralelo com os marcos da operação da empresa no Brasil.

Um dos pontos de encontro entre essas histórias é São José dos Campos (SP), cidade natal do jornalista e onde a Panasonic produz pilhas há mais de 55 anos. A unidade é a única fábrica de pilhas alcalinas da companhia na América Latina e simboliza a presença da marca no cotidiano de milhões de brasileiros, com produção local e atuação no país.

"Escolhemos o Evaristo porque ele representa valores que também fazem parte da história da Panasonic: confiança, credibilidade e proximidade com as pessoas. Esta campanha reforça atributos que estão na essência da marca e contribuem para a liderança da Panasonic no mercado brasileiro", afirma Luciano Lima, gerente de Marketing de Pilhas da Panasonic.

"Foi muito especial revisitar lembranças que fazem parte da minha história. A campanha fala da energia que existe nas experiências que construímos, nas pessoas que encontramos e nas memórias que levamos conosco. Participar desse projeto me permitiu contar tudo isso de uma forma muito verdadeira", destaca Evaristo Costa.

Os conteúdos que integram esse desdobramento serão distribuídos em diferentes formatos nos canais digitais e nas redes sociais da Panasonic, somando novas entregas à plataforma de comunicação contínua da marca.

Ficha técnica – Panasonic Pilhas (Evaristo Costa)

Anunciante: Panasonic

Agência: Purpple & Purpple Creators



Purpple:

CEO: Marcelo Bernardes

Head de Criação: Rodrigo Niemeyer

Head de Estratégia: Carina Migliacio

Diretores de Criação: Marcello Droopy e Guto Asanuma

Redação: Mateus Gomes

Direção de Arte: Tony Leal

Atendimento: Cláudia Razze, Victor Bernardo e Caroline Silva

Midia: Fábio Caetano, Gilberto Dias, Marcela Melo e Leonardo Souza

RTV: Aline Barbosa

Purpple Creators:

CEO: Daniela Cadena

Diretor de Social & Conteúdo: Bruno Dellavega

Diretor de Influência: Raphael Varella

Especialista de Influência: Stella Garofalo e Amanda Rinkieviej

Creator: Annanda Silva

Aprovação Cliente: Luciano Lima, Daniella Martins, Yara Pereira

1*NielsenIQ – RETAIL INDEX – MOV’25 (ABR’24 ATÉ MAR’25). Total Brasil – Mercado: CP 09 – PILHAS SECAS – TOTAL CATEGORIA - Canais reportados: INA + INB + INFC + C&C.

Sobre o Grupo Panasonic

Fundado em 1918 e, hoje, referência global no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para eletrodomésticos, habitação, automotivo, indústria, comunicações e energia em todo o mundo, o Grupo Panasonic mudou para um sistema de empresa operacional em 1º de abril de 2022, com a Panasonic Holdings Corporation servindo como uma holding e oito empresas posicionadas sob seu guarda-chuva. O grupo reportou vendas líquidas consolidadas de 54 bilhões de dólares* ou 8.496,4 bilhões de ienes para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2024 (abril/2023 a março/2024).

Para saber mais sobre o Grupo Panasonic, visite: https://holdings.panasonic/global/

*Cotação do dia 13/05/2023.

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