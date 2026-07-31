31 de julho de 2026
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AURORA

Bebê nasce dentro de ambulância do Samu em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Jaciara e a filha Aurora logo após o parto
Jaciara e a filha Aurora logo após o parto

A balconista Jaciara Ramos dos Santos, de 39 anos, entrou em trabalho de parto em Juquehy, São Sebastião, antes de conseguir chegar ao hospital.

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Ela recebeu atendimento de emergência de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e deu à luz Aurora dentro da ambulância da Unidade SIV (Suporte Intermediário de Vida).

O nascimento ocorreu em segurança na última terça-feira (28).  Mãe e filha foram encaminhadas  ao Hospital de Clínicas de São Sebastião - Costa Sul, em Boiçucanga, logo após o parto, onde receberam acompanhamento médico.

O município conta com três unidades SIV voltadas à emergência, localizadas em pontos estratégicos para pronta resposta. As bases ficam no Centro, em Juquehy (na Costa Sul) e na Enseada, na Costa Norte.

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