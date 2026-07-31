A balconista Jaciara Ramos dos Santos, de 39 anos, entrou em trabalho de parto em Juquehy, São Sebastião, antes de conseguir chegar ao hospital.

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Ela recebeu atendimento de emergência de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e deu à luz Aurora dentro da ambulância da Unidade SIV (Suporte Intermediário de Vida).