Duas pessoas foram flagradas pelas câmeras do CGI (Centro de Gestão Integrada) descartando lixo de forma irregular no bairro Jardim Santa Helena, em Taubaté. O flagrante ocorreu nas imediações do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) da região e resultou na aplicação de uma multa de R$ 1.407,60 a um dos envolvidos.

Assim que a ação foi detectada pelos operadores do sistema de monitoramento, as equipes da Fiscalização de Posturas do município foram acionadas. Com o apoio das imagens e do acompanhamento das forças de segurança, os agentes conseguiram rastrear e localizar um dos responsáveis no bairro Esplanada Santa Terezinha.

Ao ser abordado, o morador foi autuado pela infração.