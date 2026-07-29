29 de julho de 2026
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MONITORAMENTO DO CGI

Taubaté: Morador é multado em R$ 1,4 mil por descarte irregular

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Dupla foi flagrada por câmeras do CGI
Dupla foi flagrada por câmeras do CGI

Duas pessoas foram flagradas pelas câmeras do CGI (Centro de Gestão Integrada) descartando lixo de forma irregular no bairro Jardim Santa Helena, em Taubaté. O flagrante ocorreu nas imediações do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) da região e resultou na aplicação de uma multa de R$ 1.407,60 a um dos envolvidos.

Assim que a ação foi detectada pelos operadores do sistema de monitoramento, as equipes da Fiscalização de Posturas do município foram acionadas. Com o apoio das imagens e do acompanhamento das forças de segurança, os agentes conseguiram rastrear e localizar um dos responsáveis no bairro Esplanada Santa Terezinha.

Ao ser abordado, o morador foi autuado pela infração.

A Prefeitura ressalta que há 14 PEVs distribuídos pela cidade para o descarte correto de resíduos. As unidades e seus horários de funcionamento podem ser consultados no link: https://taubate.sp.gov.br/pev

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