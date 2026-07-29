O Museu da Imigração Italiana de Quiririm, em Taubaté, recebe nesta sexta-feira (31), às 18h30, o encontro "E.C. Quiririm, cem anos de histórias, gols e confusões".
O evento marca o início da programação comemorativa do centenário do clube, um dos times mais tradicionais da cidade. Fundado em 9 de novembro de 1926, o Esporte Clube Quiririm está ligado à história da imigração italiana no município.
A programação reunirá ex-jogadores, dirigentes e personalidades que marcaram a trajetória da instituição, com destaque para a presença de atletas dos times campeões de 1988 e 1990.
Com o objetivo de enriquecer esse resgate histórico, a organização convida a população a participar trazendo fotografias, objetos e materiais antigos relacionados ao clube.
O Museu da Imigração Italiana fica na avenida Líbero Indiani, nº 550, no distrito de Quiririm. A entrada é gratuita.