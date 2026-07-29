29 de julho de 2026
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ADOÇÃO RESPONSÁVEL

Cães em situação de maus-tratos são resgatados em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/ PMSS
Cão resgatado de situação de maus-tratos em São Sebastião
Cão resgatado de situação de maus-tratos em São Sebastião

Uma ação conjunta da Polícia Ambiental com a GCM (Guarda Civil Municipal) e o CCZ (Centro de Zoonoses) de São Sebastião flagrou quatro cães em situação de maus-tratos no bairro Viradouro, em São Sebastião.

A operação foi motivada por uma denúncia anônima.

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No local, veterinários constataram condições inadequadas para a manutenção dos animais. A avaliação clínica também identificou que um deles sofria de caquexia.

Todos apresentavam magreza extrema, desidratação, infestação por parasitas e provável quadro de anemia.

A pessoa responsável prestou depoimento na delegacia local, e foi instaurado um inquérito para apuração da ocorrência.

Os animais foram recolhidos pelo CCZ para tratamento adequado e após a recuperação, serão encaminhados para adoção responsável.

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