Uma ação conjunta da Polícia Ambiental com a GCM (Guarda Civil Municipal) e o CCZ (Centro de Zoonoses) de São Sebastião flagrou quatro cães em situação de maus-tratos no bairro Viradouro, em São Sebastião.

A operação foi motivada por uma denúncia anônima.

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