Uma ação conjunta da Polícia Ambiental com a GCM (Guarda Civil Municipal) e o CCZ (Centro de Zoonoses) de São Sebastião flagrou quatro cães em situação de maus-tratos no bairro Viradouro, em São Sebastião.
A operação foi motivada por uma denúncia anônima.
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No local, veterinários constataram condições inadequadas para a manutenção dos animais. A avaliação clínica também identificou que um deles sofria de caquexia.
Todos apresentavam magreza extrema, desidratação, infestação por parasitas e provável quadro de anemia.
A pessoa responsável prestou depoimento na delegacia local, e foi instaurado um inquérito para apuração da ocorrência.
Os animais foram recolhidos pelo CCZ para tratamento adequado e após a recuperação, serão encaminhados para adoção responsável.