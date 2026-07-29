Um jovem foi resgatado pela Polícia Militar após ser encontrado em situação de cárcere privado e com sinais de tortura. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados dentro de um carro e apresentava diversas lesões pelo corpo. Três homens foram presos em flagrante durante a ação e vão responder por tortura mediante sequestro e por suspeita de envolvimento com organização criminosa.
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O caso ocorreu na noite da última sexta-feira (24), na região central de Barra do Garças, em Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, a operação foi desencadeada após denúncias informarem que um homem estaria sendo mantido preso dentro de um veículo que circulava pelas proximidades do centro da cidade.
Com as características do automóvel, equipes da Força Tática intensificaram o patrulhamento e localizaram o carro. Durante a abordagem, os policiais encontraram a vítima imobilizada, com mãos e pés amarrados por cordas, além de ferimentos que indicavam agressões físicas.
O jovem foi retirado do veículo e encaminhado para atendimento médico. Conforme a corporação, ele apresentava várias marcas de violência pelo corpo, compatíveis com as informações recebidas na denúncia.
Os três ocupantes do automóvel receberam voz de prisão em flagrante e foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça.
Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu o veículo utilizado no transporte da vítima, as cordas usadas para imobilizá-la, dois aparelhos celulares e peças de roupa. Todo o material será submetido à perícia e deverá auxiliar as investigações conduzidas pela Polícia Civil. As autoridades seguem apurando a motivação do crime e a possível atuação dos suspeitos em uma organização criminosa.
Com informações do CenárioMT