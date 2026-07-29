Um jovem foi resgatado pela Polícia Militar após ser encontrado em situação de cárcere privado e com sinais de tortura. A vítima estava com as mãos e os pés amarrados dentro de um carro e apresentava diversas lesões pelo corpo. Três homens foram presos em flagrante durante a ação e vão responder por tortura mediante sequestro e por suspeita de envolvimento com organização criminosa.

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O caso ocorreu na noite da última sexta-feira (24), na região central de Barra do Garças, em Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, a operação foi desencadeada após denúncias informarem que um homem estaria sendo mantido preso dentro de um veículo que circulava pelas proximidades do centro da cidade.