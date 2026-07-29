Um bebê de apenas 1 ano morreu após se afogar na piscina da residência onde morava. A criança chegou a ser socorrida e recebeu atendimento médico de emergência, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.
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O caso ocorreu em Tabaporã, no estado de Mato Grosso. Segundo o boletim registrado pela Polícia Civil, familiares perceberam a situação e levaram a criança imediatamente para uma unidade de saúde do município.
No hospital, a equipe médica iniciou os procedimentos de emergência, incluindo manobras de reanimação cardiopulmonar e monitoramento constante dos sinais vitais. Apesar dos esforços da equipe, que se estenderam por cerca de 45 minutos, o bebê não respondeu ao tratamento e teve a morte confirmada. A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar como ocorreu o afogamento.
Medidas podem evitar afogamentos de crianças
Especialistas alertam que o afogamento está entre as principais causas de mortes acidentais de crianças de até 4 anos no Brasil. A prevenção passa por medidas simples, mas que podem salvar vidas.
Entre as principais recomendações estão manter piscinas cercadas com proteção e portões travados, supervisionar as crianças de forma contínua em ambientes com água, evitar distrações durante esse acompanhamento e esvaziar recipientes como baldes, bacias e piscinas infláveis após o uso.
Outra orientação importante é que pais e responsáveis conheçam técnicas básicas de primeiros socorros e reanimação cardiopulmonar, que podem aumentar as chances de sobrevivência até a chegada do atendimento especializado.