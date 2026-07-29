29 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Bebê de um ano morre após cair na piscina em casa

Por Da Redação | Tabaporã (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Bebê de um ano morre após cair na piscina em casa
Bebê de um ano morre após cair na piscina em casa

Um bebê de apenas 1 ano morreu após se afogar na piscina da residência onde morava. A criança chegou a ser socorrida e recebeu atendimento médico de emergência, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Tabaporã, no estado de Mato Grosso. Segundo o boletim registrado pela Polícia Civil, familiares perceberam a situação e levaram a criança imediatamente para uma unidade de saúde do município.

No hospital, a equipe médica iniciou os procedimentos de emergência, incluindo manobras de reanimação cardiopulmonar e monitoramento constante dos sinais vitais. Apesar dos esforços da equipe, que se estenderam por cerca de 45 minutos, o bebê não respondeu ao tratamento e teve a morte confirmada. A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar como ocorreu o afogamento.

Medidas podem evitar afogamentos de crianças

Especialistas alertam que o afogamento está entre as principais causas de mortes acidentais de crianças de até 4 anos no Brasil. A prevenção passa por medidas simples, mas que podem salvar vidas.

Entre as principais recomendações estão manter piscinas cercadas com proteção e portões travados, supervisionar as crianças de forma contínua em ambientes com água, evitar distrações durante esse acompanhamento e esvaziar recipientes como baldes, bacias e piscinas infláveis após o uso.

Outra orientação importante é que pais e responsáveis conheçam técnicas básicas de primeiros socorros e reanimação cardiopulmonar, que podem aumentar as chances de sobrevivência até a chegada do atendimento especializado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários