Um bebê de apenas 1 ano morreu após se afogar na piscina da residência onde morava. A criança chegou a ser socorrida e recebeu atendimento médico de emergência, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

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O caso ocorreu em Tabaporã, no estado de Mato Grosso. Segundo o boletim registrado pela Polícia Civil, familiares perceberam a situação e levaram a criança imediatamente para uma unidade de saúde do município.