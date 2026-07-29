Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros durante um churrasco em família na tarde de domingo (26). A vítima, identificada como André Luiz Rodrigues, foi surpreendida por homens armados e morreu no local antes da chegada do socorro. Os autores do crime fugiram e ainda são procurados.
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O homicídio aconteceu em Campos Lindos, distrito de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar de Goiás foi acionada e encontrou André Luiz caído no chão, próximo a mesas com garrafas de cerveja, brinquedos e um narguilé, cenário da confraternização.
Segundo relatos de testemunhas, os suspeitos chegaram à residência durante o encontro familiar. Um deles iniciou uma discussão com a vítima, fazendo questionamentos relacionados a uma suposta "fofoca". Logo depois, sacou uma arma e efetuou pelo menos seis disparos contra André Luiz.
Após os tiros, os criminosos entraram em um veículo e deixaram o local. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas nenhum dos envolvidos havia sido localizado até a última atualização do caso.
A investigação está a cargo do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Cristalina, que trabalha para esclarecer a motivação do assassinato, identificar os autores e reunir provas para responsabilizar os envolvidos.