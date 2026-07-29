Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros durante um churrasco em família na tarde de domingo (26). A vítima, identificada como André Luiz Rodrigues, foi surpreendida por homens armados e morreu no local antes da chegada do socorro. Os autores do crime fugiram e ainda são procurados.

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O homicídio aconteceu em Campos Lindos, distrito de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar de Goiás foi acionada e encontrou André Luiz caído no chão, próximo a mesas com garrafas de cerveja, brinquedos e um narguilé, cenário da confraternização.