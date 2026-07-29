Um homem de 65 anos foi encontrado morto com golpes de machado na manhã de segunda-feira (27). Um pai e um filho são apontados como principais suspeitos do crime. Um deles foi preso em flagrante, enquanto o outro segue sendo procurado pela Polícia Militar.
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O crime ocorreu na Estrada do Carrapato, na zona rural de Leopoldina, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha encontrou a vítima caída e acionou os policiais, que confirmaram o óbito no local.
Durante a perícia inicial, os militares localizaram um enxadão e um dos pés de um sapato nas proximidades do corpo. As evidências deram início às diligências para identificar os responsáveis pelo homicídio.
Moradores da região indicaram um possível suspeito, levando os policiais até uma residência situada a cerca de 400 metros de onde o corpo foi encontrado. No imóvel, foi localizado o outro pé do sapato que, segundo a polícia, pertencia à vítima.
No local, um homem de 59 anos relatou que havia convidado a vítima para consumir bebidas alcoólicas na noite anterior, na companhia do filho, de 26 anos. Segundo ele, após retornarem de um bar no distrito de Piacatuba, o jovem teria mandado o homem deixar a casa e passado a persegui-lo.
Ainda conforme o depoimento prestado aos policiais, cerca de meia hora depois o filho voltou para a residência carregando um machado e afirmou que havia matado a vítima.
A Polícia Militar informou que o homem de 59 anos apresentou versões contraditórias durante a ocorrência. Após receber atendimento médico, ele foi preso em flagrante por suspeita de participação no crime.
O filho, de 26 anos, continua foragido e é procurado pelas forças de segurança. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso e deverá apurar a participação de cada um dos suspeitos no homicídio.