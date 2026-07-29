Um homem de 65 anos foi encontrado morto com golpes de machado na manhã de segunda-feira (27). Um pai e um filho são apontados como principais suspeitos do crime. Um deles foi preso em flagrante, enquanto o outro segue sendo procurado pela Polícia Militar.

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O crime ocorreu na Estrada do Carrapato, na zona rural de Leopoldina, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha encontrou a vítima caída e acionou os policiais, que confirmaram o óbito no local.