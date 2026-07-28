Cerca de 90 mil moradores de 40 bairros de Jacareí ficarão sem abastecimento de água a partir das 21h desta terça-feira (28), devido a uma intervenção programada pelo Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). A previsão é que o fornecimento seja restabelecido de forma gradual apenas na noite de quarta-feira (29).
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A interrupção será necessária para a realização de uma interligação na Adutora Reforço Altos de Santana, obra que, segundo o Saae, já atingiu 90% de execução e faz parte das melhorias no sistema de abastecimento da cidade.
Os bairros afetados são: Altos de Santana, BNH, Cidade Salvador, Condomínio Casa Bella, Conjunto São Benedito, Crystal Park, Jardim Califórnia, Jardim Conquista, Jardim das Indústrias, Jardim do Marquês, Jardim Dora, Jardim Luíza, Jardim Marcondes, Jardim Nicélia, Jardim Novo Amanhecer, Jardim Pitoresco, Jardim Primavera, Jardim Real, Jardim Santa Marina, Jardim Vera Lúcia, Lagoa Azul, Mirante do Vale, Parque dos Príncipes, Parque dos Sinos, Parque-Meia Lua, Parque Nova América, Pedras Preciosas, parte do Jardim Santa Maria, Rio Comprido, Santa Paula, Santana do Pedregulho, Sunset Garden, Terras de Santana, Vale Industrial Paulista, Vem Viver, Vila Branca, Vila Lopes, Vila Martinez, Vila Zezé.
O SAAE orienta que os moradores dessas regiões façam reserva de água com antecedência e utilizem o recurso de forma consciente durante o período de interrupção.
Em casos emergenciais, o abastecimento poderá ser realizado por caminhão-pipa. O serviço pode ser solicitado pelo WhatsApp da autarquia, no número 0800 725 0330.
De acordo com o SAAE, a obra da nova adutora é considerada estratégica para ampliar a capacidade de distribuição de água na região leste de Jacareí e garantir maior segurança ao sistema de abastecimento no futuro.