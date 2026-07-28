Cerca de 90 mil moradores de 40 bairros de Jacareí ficarão sem abastecimento de água a partir das 21h desta terça-feira (28), devido a uma intervenção programada pelo Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). A previsão é que o fornecimento seja restabelecido de forma gradual apenas na noite de quarta-feira (29).

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A interrupção será necessária para a realização de uma interligação na Adutora Reforço Altos de Santana, obra que, segundo o Saae, já atingiu 90% de execução e faz parte das melhorias no sistema de abastecimento da cidade.