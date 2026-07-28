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URGENTE

Carro cai no córrego Vidoca e mobiliza equipes em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Esrom Vellenich/Life Informa
Motorista perdeu a direção e carro caiu no córrego
Motorista perdeu a direção e carro caiu no córrego

Um carro caiu no córrego Vidoca na manhã desta terça-feira (28), em São José dos Campos, após o motorista perder o controle da direção na rotatória do Colinas. O veículo atingiu a grade de proteção da ponte e despencou no córrego localizado sob a ponte estaiada, mobilizando equipes de atendimento e segurança. O acidente aconteceu por volta das 9h20.

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Equipes de resgate e de atendimento foram acionadas rapidamente para prestar assistência à ocorrência e realizar os procedimentos de segurança no local. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do motorista nem sobre a existência de outros ocupantes no veículo.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes, que deverão apurar o que levou o condutor a perder o controle da direção.

Apesar da gravidade da cena, o trânsito na região do Colinas não sofreu impactos significativos durante o atendimento da ocorrência. O fluxo de veículos permaneceu normal, sem registro de congestionamentos relevantes.

A ocorrência chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela ponte estaiada, um dos principais cartões-postais de São José dos Campos, devido à posição em que o veículo ficou após a queda.

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