Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante na noite desta segunda-feira (27) após atirar duas vezes contra o marido, de 45 anos, no bairro Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos.

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A vítima foi atingida no abdômen e em um dos braços e encaminhada para um hospital da Vila Industrial. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e porte ilegal de arma de fogo.