Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante na noite desta segunda-feira (27) após atirar duas vezes contra o marido, de 45 anos, no bairro Bosque dos Eucaliptos, na zona sul de São José dos Campos.
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A vítima foi atingida no abdômen e em um dos braços e encaminhada para um hospital da Vila Industrial. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e porte ilegal de arma de fogo.
O caso aconteceu na rua Ministro José Geraldo Rodrigues Alkmin. Até o registro da ocorrência, não havia previsão de alta médica.
Mulher atira duas vezes no marido e acaba presa em São José
A Polícia Militar foi acionada às 22h27 após diversas ligações ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) informando que uma mulher efetuava disparos em frente a uma residência. As denúncias também indicavam que ela utilizava um Chevrolet Celta preto.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a suspeita com parte do corpo para fora do veículo, segurando um revólver e apontando a arma na direção da casa. Após receber ordens da equipe, ela jogou o armamento no chão e se entregou sem oferecer resistência.
Na sequência, os policiais entraram no imóvel e localizaram a vítima ferida. O homem foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado ao hospital.
Arma apreendida
A PM apreendeu um revólver Rossi calibre .22, além de munições. O auto de apreensão registra três cartuchos deflagrados, um percutido que não chegou a disparar e outros dois intactos. A perícia deverá apontar quantos tiros foram efetivamente efetuados e reconstruir a dinâmica do crime.
Segundo o registro policial, a mulher teria admitido informalmente os disparos e afirmado que a arma pertencia ao marido. Essa versão ainda será apurada durante a investigação.
Testemunhas e investigação
Moradores relataram à polícia que a mulher chegou ao endereço e passou a atirar contra a vítima. Conforme o boletim, após ser detida, ela ainda teria repetido frases demonstrando o desejo de matar o marido.
Os policiais também registraram sinais de que ela havia ingerido bebida alcoólica, embora não tenha sido informado se houve realização de teste do bafômetro ou exame toxicológico. As câmeras corporais dos policiais registraram toda a abordagem e deverão integrar as provas do inquérito.
Prisão em flagrante
A mulher foi levada para a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu presa em flagrante. A autoridade policial solicitou a conversão da prisão em preventiva, pedido que será analisado pela Justiça durante a audiência de custódia.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e porte ilegal de arma de fogo.