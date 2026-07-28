O motociclista Rogério Alves do Amaral, de 42 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (28) após se envolver em um acidente com uma carreta na rodovia Presidente Dutra, em Lorena. A principal linha de investigação aponta que a motocicleta poderia estar sem iluminação no momento da colisão, hipótese que ainda será confirmada pela perícia. A baixa visibilidade também está entre os fatores analisados pelas autoridades.

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O acidente aconteceu por volta das 4h55, na altura do km 54,950 da rodovia. Quando equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) chegaram ao local, encontraram o corpo da vítima sobre uma das faixas de rolamento. Funcionários da concessionária responsável pela Dutra já haviam constatado o óbito.