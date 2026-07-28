Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (27), durante uma ação da Força Tática no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

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De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento com foco na prevenção de roubos, furtos e outros crimes quando entrou na rua José Poloni.