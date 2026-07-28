Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (27), durante uma ação da Força Tática no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento com foco na prevenção de roubos, furtos e outros crimes quando entrou na rua José Poloni.
Em uma viela conhecida pelas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, os policiais avistaram um homem próximo a uma área de mata, o que motivou a abordagem.
Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta ao sistema do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.
Segundo a corporação, a ordem judicial havia sido expedida em 23 de julho de 2026, em razão de uma condenação pelo crime de lesão corporal. O homem ainda tinha quatro meses de pena a cumprir.
Após ser informado sobre seus direitos, o condenado recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Distrito Policial de Caraguatatuba. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.