A Feira Emprega Mais Vale oferece mil vagas de emprego e estágio em São José dos Campos. O evento vai até quinta-feira (30) e tem o objetivo de conectar empresas a quem busca recolocação no mercado de trabalho.

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A programação gratuita atende pessoas em busca do primeiro emprego, profissionais em fase de transição de carreira e pessoas com deficiência. Além dos processos seletivos, o público conta com palestras, orientação profissional e ações de capacitação.