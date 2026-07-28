28 de julho de 2026
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SJC recebe feira de emprego e estágio com mil vagas abertas

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Feira Emprega Mais Vale oferece mil vagas de emprego e estágio em São José dos Campos. O evento vai até quinta-feira (30) e tem o objetivo de conectar empresas a quem busca recolocação no mercado de trabalho.

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A programação gratuita atende pessoas em busca do primeiro emprego, profissionais em fase de transição de carreira e pessoas com deficiência. Além dos processos seletivos, o público conta com palestras, orientação profissional e ações de capacitação.

O evento reúne empresas, órgãos e instituições de ensino. Estão presentes representantes do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), CIEE, Sebrae, Fatec, UNITAU, Universidade Anhembi Morumbi, Anhanguera, C&A, CCR e ABRH.

A estrutura da feira está montada na Praça de Eventos do Shopping Jardim Oriente, no bairro Jardim América.

O atendimento ocorre das 10h às 20h, na rua Andorra, nº 500. 

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