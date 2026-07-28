O Procon de Taubaté emitiu um alerta aos consumidores sobre o aumento dos casos do golpe do falso empréstimo pelo WhatsApp, uma fraude que tem feito vítimas em diversas regiões do país. A prática consiste no envio de ofertas de crédito aparentemente vantajosas, utilizando nomes, logotipos e até a identidade visual de bancos e financeiras conhecidas para transmitir credibilidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o órgão de defesa do consumidor, os criminosos prometem empréstimos com aprovação rápida, juros reduzidos e pouca burocracia. No entanto, antes da suposta liberação do dinheiro, exigem pagamentos antecipados sob a justificativa de taxas de cadastro, seguro, IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), análise de crédito ou despesas administrativas.