Uma mulher procurada pela Justiça por não ter retornado ao sistema prisional após o benefício da saída temporária foi recapturada em Aparecida.
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A suspeita foi abordada na segunda-feira (27), no bairro Ponte Alta, por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento.
Em consulta aos sistemas, constatou-se a condição de foragida pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi conduzida ao plantão policial e permaneceu presa, à disposição da Justiça.