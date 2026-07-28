28 de julho de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Presa que não retornou de 'saidinha' é capturada em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Uma mulher procurada pela Justiça por não ter retornado ao sistema prisional após o benefício da saída temporária foi recapturada em Aparecida.

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A suspeita foi abordada na segunda-feira (27), no bairro Ponte Alta, por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento.

Em consulta aos sistemas, constatou-se a condição de foragida pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi conduzida ao plantão policial e permaneceu presa, à disposição da Justiça.

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