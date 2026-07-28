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POTIM

Quem matou Heloisio? Polícia investiga morte em frente de escola

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Olho Vivo do Vale
Local onde o corpo de Heloisio Claudio foi encontrado
Local onde o corpo de Heloisio Claudio foi encontrado

A Polícia Civil investiga o homicídio de um homem de 41 anos morto a tiros na madrugada de domingo (26), em Potim. O crime aconteceu por volta de 0h34, na rua Ceará, em frente à Escola Geraldo Alckmin, no bairro Jardim Alvorada.

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A vítima foi identificada como Heloisio Claudio dos Santos. Segundo o boletim de ocorrência, ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

O caso foi registrado como homicídio consumado de autoria desconhecida. Policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e comunicaram a ocorrência à Polícia Civil. Quando o registro chegou à delegacia, Heloisio já havia falecido em decorrência das lesões.

O boletim de ocorrência não informa o tipo de arma utilizada, a quantidade de disparos que atingiram a vítima e nem as circunstâncias do ataque. Também não há informações sobre quem realizou o primeiro atendimento ou como ocorreu o transporte até a unidade hospitalar.

Sem esses elementos, ainda não é possível afirmar se o crime teve relação com uma discussão, emboscada, desavença anterior ou qualquer outra motivação. A investigação busca esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar o autor do homicídio.

Cena do crime estava "prejudicada"

Como a vítima foi retirada do local para receber atendimento médico antes da chegada das equipes responsáveis pela perícia, o boletim registra que a cena do crime estava "prejudicada".

Apesar disso, a Polícia Civil destaca que essa condição não impede o esclarecimento do caso. Depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança da região, registros telefônicos, laudos periciais e outras provas poderão contribuir para a identificação do responsável.

A autoridade policial determinou que os policiais militares que atenderam a ocorrência prestem depoimento sobre as informações obtidas no local e as providências adotadas. Também foram requisitados exames necroscópico e toxicológico, que integrarão o inquérito policial.

Após os procedimentos no hospital, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para realização dos exames periciais.

Embora o registro inicial tenha sido feito pela Delegacia de Polícia de Aparecida, o caso será encaminhado para a unidade responsável por Potim, que dará continuidade às investigações.

Até a conclusão do primeiro boletim de ocorrência, emitido às 2h53 de domingo, a polícia ainda não havia identificado suspeitos, nem divulgado informações sobre possíveis veículos utilizados na fuga ou a motivação do crime.

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