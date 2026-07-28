A Polícia Civil investiga o homicídio de um homem de 41 anos morto a tiros na madrugada de domingo (26), em Potim. O crime aconteceu por volta de 0h34, na rua Ceará, em frente à Escola Geraldo Alckmin, no bairro Jardim Alvorada.

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A vítima foi identificada como Heloisio Claudio dos Santos. Segundo o boletim de ocorrência, ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.