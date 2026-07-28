A Polícia Penal do Estado de São Paulo impediu a entrada de seis visitantes em unidades prisionais do Vale do Paraíba e Litoral Norte durante o último fim de semana. As ocorrências foram registradas entre sábado (25) e domingo (26) em presídios de Caraguatatuba, Tremembé e Taubaté, durante os procedimentos de segurança realizados antes das visitas aos detentos.

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O caso mais grave ocorreu no CDP (Centro de Detenção Provisória) "Dr. Félix Nobre de Campos", em Taubaté. Uma jovem de 19 anos foi flagrada tentando entrar na unidade com cerca de 67 gramas de maconha escondidas na região íntima.