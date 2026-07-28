A Polícia Penal do Estado de São Paulo impediu a entrada de seis visitantes em unidades prisionais do Vale do Paraíba e Litoral Norte durante o último fim de semana. As ocorrências foram registradas entre sábado (25) e domingo (26) em presídios de Caraguatatuba, Tremembé e Taubaté, durante os procedimentos de segurança realizados antes das visitas aos detentos.
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O caso mais grave ocorreu no CDP (Centro de Detenção Provisória) "Dr. Félix Nobre de Campos", em Taubaté. Uma jovem de 19 anos foi flagrada tentando entrar na unidade com cerca de 67 gramas de maconha escondidas na região íntima.
Durante a inspeção com o escâner corporal, o equipamento apontou uma irregularidade. Questionada pelas policiais penais, a visitante admitiu que transportava o entorpecente e retirou voluntariamente o invólucro, entregando-o às servidoras de plantão.
Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Taubaté, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais adotadas. A direção do presídio também instaurou procedimento administrativo para suspender o nome da jovem do cadastro de visitantes da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).
Caraguatatuba registra recusas em exames
No sábado, duas mulheres, de 28 e 31 anos, foram impedidas de entrar no CDP "Dr. José Eduardo Mariz de Oliveira", em Caraguatatuba, onde visitariam seus companheiros presos.
Segundo a Polícia Penal, o escâner corporal identificou alterações nas imagens das visitantes. Conforme o protocolo da SAP, ambas foram orientadas a realizar exames complementares em uma unidade de saúde para confirmar a inexistência de objetos ilícitos.
As duas, no entanto, recusaram o encaminhamento médico. Diante da negativa, a entrada foi proibida e a unidade abriu procedimento administrativo para suspender os nomes das visitantes do cadastro oficial.
Três visitantes barrados em Tremembé
No domingo, o Complexo Penal de Tremembé registrou três ocorrências.
Na Penitenciária 1 "Dr. Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra", duas mulheres, companheiras de detentos, também apresentaram imagens consideradas suspeitas durante a passagem pelo escâner corporal.
Elas negaram portar qualquer material proibido, mas recusaram a realização de exames médicos complementares em um pronto-socorro municipal. Com isso, tiveram a entrada negada e passaram a responder a procedimento administrativo que pode resultar na suspensão do direito de visita.
Já na Penitenciária Feminina 2 de Tremembé, um homem foi impedido de visitar a companheira após policiais penais encontrarem folhas de papel dentro da bolsa que ele levava.
De acordo com a SAP, cartas, desenhos e qualquer material escrito destinado às pessoas privadas de liberdade devem ser enviados exclusivamente pelos Correios, conforme as normas da secretaria. O visitante também teve a ocorrência registrada administrativamente para análise e possível suspensão do cadastro de visitas.
A Polícia Penal informou que todas as medidas adotadas seguiram os protocolos de segurança estabelecidos pela Secretaria da Administração Penitenciária, com o objetivo de impedir a entrada de drogas, objetos proibidos e materiais não autorizados nas unidades prisionais.