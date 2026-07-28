Motoristas que utilizam a Rodovia dos Tamoios e o Contorno Norte, em Caraguatatuba, devem ficar atentos às mudanças no tráfego programadas para esta semana. A concessionária realizará obras de recapeamento e serviços de manutenção que vão alterar a circulação de veículos em alguns trechos.
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Nesta terça-feira (28), o retorno localizado no km 7 do Contorno Norte, em Caraguatatuba, ficará interditado das 6h às 18h para a execução de obras de recapeamento.
Durante o bloqueio, os motoristas que precisarem acessar o Contorno Norte no sentido Ubatuba deverão utilizar o retorno existente no km 83+100 da Rodovia dos Tamoios.
Além da intervenção no Contorno Norte, a concessionária também fará manutenções noturnas nos túneis da rodovia.
Entre terça (28) e quinta (30), haverá manutenção do Contorno Sul. Durante o período, um túnel é fechado e o trânsito flui pelo outro túnel em mão dupla. Nesse formato, não há fechamento do trecho.