Motoristas que utilizam a Rodovia dos Tamoios e o Contorno Norte, em Caraguatatuba, devem ficar atentos às mudanças no tráfego programadas para esta semana. A concessionária realizará obras de recapeamento e serviços de manutenção que vão alterar a circulação de veículos em alguns trechos.

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Nesta terça-feira (28), o retorno localizado no km 7 do Contorno Norte, em Caraguatatuba, ficará interditado das 6h às 18h para a execução de obras de recapeamento.