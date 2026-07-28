Um caminhoneiro foi preso transportando 600 quilos de maconha escondidos em uma carga de móveis. A prisão ocorreu no sábado (25), em um posto de combustível às margens da rodovia Presidente Dutra, no bairro Residencial Esperança, em Caçapava.
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A Polícia Civil recebeu informações de que o caminhão era usado para o transporte de entorpecentes. A equipe abordou o motorista, que viajava com sua companheira.
Durante a vistoria, os policiais localizaram 528 tijolos de maconha, o equivalente a 601,7 kg, escondidos no interior de um dos móveis transportados.
Segundo a polícia, o condutor havia sido contratado por uma plataforma de fretes e recebido pagamento antecipado. Não há indícios de participação da mulher na negociação.
Os móveis partiram de um barracão em Maringá (PR). Parte estaria destinada a Taubaté e a outra seria entregue no Espírito Santo.
O caso foi registrado como tráfico de drogas. O veículo e a carga foram apreendidos, e o suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.