Um caminhoneiro foi preso transportando 600 quilos de maconha escondidos em uma carga de móveis. A prisão ocorreu no sábado (25), em um posto de combustível às margens da rodovia Presidente Dutra, no bairro Residencial Esperança, em Caçapava.

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A Polícia Civil recebeu informações de que o caminhão era usado para o transporte de entorpecentes. A equipe abordou o motorista, que viajava com sua companheira.