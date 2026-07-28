28 de julho de 2026
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IRREGULARIDADE

PRF apreende mais de 1,3 mil ampolas de emagrecedor na Via Dutra

Por Da redação | Lavrinhas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Medicamentos irregulares estavam escondidos nas portas dos veículos
Medicamentos irregulares estavam escondidos nas portas dos veículos

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de 1.360 ampolas de medicamento emagrecedor irregular durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra. A ocorrência foi registrada no sábado (25), no km 18, em Lavrinhas.

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A equipe abordou dois veículos ocupados por dois homens e uma adolescente. Eles afirmaram que retornavam de Foz do Iguaçu (PR) com destino ao Rio de Janeiro (RJ). Durante a entrevista, os ocupantes apresentaram contradições, o que motivou uma inspeção detalhada nos automóveis.

Nas portas dianteiras e traseiras de ambos os carros, os policiais localizaram diversos medicamentos de procedência irregular. Ao todo, a operação resultou na apreensão de:

  • 1.360 ampolas do emagrecedor Tirzepatida TG15;

  • 15 ampolas do anabolizante Durateston Plus Gold;

10 ampolas de toxina botulínica Tipo A 500U;

  • 10 cartelas do anabolizante Oxandrolona;

  • Embalagens vazias de anabolizantes

    • Diante dos fatos, o trio foi encaminhado à delegacia em Cruzeiro. A menor foi apreendida para as providências cabíveis e os adultos permaneceram presos, à disposição da Justiça.

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