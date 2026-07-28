A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de 1.360 ampolas de medicamento emagrecedor irregular durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra. A ocorrência foi registrada no sábado (25), no km 18, em Lavrinhas.

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A equipe abordou dois veículos ocupados por dois homens e uma adolescente. Eles afirmaram que retornavam de Foz do Iguaçu (PR) com destino ao Rio de Janeiro (RJ). Durante a entrevista, os ocupantes apresentaram contradições, o que motivou uma inspeção detalhada nos automóveis.