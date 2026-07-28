Um motociclista de 40 anos ficou ferido em um acidente de trânsito na Rodovia Rio-Santos, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (27), por volta das 12h20, no km 92, no bairro Massaguaçu.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou o primeiro atendimento ao homem, que apresentava fraturas em membro superior.