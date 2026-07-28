Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas no Jardim Ana Rosa, em Taubaté. A ocorrência foi registrada no sábado (5), após o acionamento da Polícia Militar para intervir em um caso de violência doméstica.

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No local, a equipe localizou a vítima em via pública. Ela relatou que o suspeito havia destruído objetos da casa e a ameaçado com uma arma de fogo.