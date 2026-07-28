28 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem armado quebra objetos e ameaça companheira em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Arma apreendida em Taubaté
Arma apreendida em Taubaté

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e posse de drogas no Jardim Ana Rosa, em Taubaté. A ocorrência foi registrada no sábado (5), após o acionamento da Polícia Militar para intervir em um caso de violência doméstica.

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No local, a equipe localizou a vítima em via pública. Ela relatou que o suspeito havia destruído objetos da casa e a ameaçado com uma arma de fogo.

O homem foi abordado na garagem do imóvel. Em vistoria ao veículo dele, foram encontrados um revólver calibre .38 desmuniciado, duas munições e dois pinos de cocaína.

O suspeito, que já possui histórico por crimes de violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo, tráfico e posse de drogas, foi conduzido à Delegacia de Polícia de Taubaté, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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