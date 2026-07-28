Um homem foi preso por violência doméstica em Pindamonhangaba. A prisão ocorreu no bairro Mantiqueira, na manhã de sábado (25), após acionamento da Polícia Militar.
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No local, a vítima relatou a agressão e apresentou lesões visíveis nos braços e no pescoço, sendo necessário o encaminhamento para atendimento médico.
O agressor foi abordado, resistiu à prisão e, após ser contido, foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.