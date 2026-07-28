28 de julho de 2026
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Homem com 40 registros criminais é preso por furto em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem com mais de 40 registros criminais por diferentes delitos foi preso durante uma tentativa de furto em Taubaté. A ocorrência foi registrada no domingo (26), por policiais militares do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), no bairro Parque Três Marias.

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A equipe visualizou o suspeito retirando itens de um caminhão estacionado na avenida Vereador Rodson Lima.

Ele foi abordado e detido, permanecendo preso em flagrante, à disposição da Justiça.

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