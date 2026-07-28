28 de julho de 2026
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Homem furta hidratante e é preso em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por furto a um estabelecimento comercial em São José dos Campos. A ação foi registrada na madrugada de segunda-feira (27), quando ele foi flagrado levando um hidrante do local.

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Policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) estavam em patrulhamento pela avenida Brasil, no bairro Monte Castelo, quando visualizaram o suspeito praticando o crime.

Durante a abordagem, o suspeito confessou ter subtraído o item. Em consulta aos sistemas policiais, a equipe constatou que ele já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. O autor foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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