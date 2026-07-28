Um homem foi preso por furto a um estabelecimento comercial em São José dos Campos. A ação foi registrada na madrugada de segunda-feira (27), quando ele foi flagrado levando um hidrante do local.

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Policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) estavam em patrulhamento pela avenida Brasil, no bairro Monte Castelo, quando visualizaram o suspeito praticando o crime.