A Prefeitura de São José dos Campos deu início a uma semana de testes com um robô quadrúpede autônomo que poderá ser contratado para ações de segurança, fiscalização e Defesa Civil. Equipado com câmeras de alta definição, o equipamento poderá ser um aliado em rondas, aglomerações, vistorias e operações em áreas de risco.

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Como funciona

Apoiado em quatro pernas, o robô funciona de forma autônoma e possui sensor térmico e câmeras que transmitem imagens em tempo real ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência).