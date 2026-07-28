A Prefeitura de São José dos Campos deu início a uma semana de testes com um robô quadrúpede autônomo que poderá ser contratado para ações de segurança, fiscalização e Defesa Civil. Equipado com câmeras de alta definição, o equipamento poderá ser um aliado em rondas, aglomerações, vistorias e operações em áreas de risco.
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Como funciona
Apoiado em quatro pernas, o robô funciona de forma autônoma e possui sensor térmico e câmeras que transmitem imagens em tempo real ao CSI (Centro de Segurança e Inteligência).
O uso poderá ser aplicado em patrulhamento noturno, eventos com grande número de pessoas, georreferenciamento, acesso a encostas, áreas alagadas e locais de difícil acesso.
Testes
A implantação ocorre por meio da Lei de Inovação, que permite o teste de soluções e recursos tecnológicos em ambiente real, sem custos para o município, antes de uma eventual contratação. Se a experiência for bem-sucedida, a cidade será a primeira a testar o equipamento na área de segurança pública.
Durante essa semana de testes, a Prefeitura avaliará a aplicabilidade e decidirá sobre a contratação após um relatório técnico.
Cronograma
Nesta terça-feira (28), o robô será utilizado em uma operação noturna da GCM (Guarda Civil Municipal). No dia seguinte, apoiará uma ação do Departamento de Fiscalização de Posturas em vistorias com registro de imagens.
Na quinta-feira (30), a ronda será no Parque da Cidade durante a madrugada e, na sexta-feira (31), em um simulado da Defesa Civil.