Duas profissionais da Creche Luz do Brás foram desligadas após a morte de um bebê de 1 ano e 4 meses ocorrida na última quarta-feira (22). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (27) pela Secretaria Municipal da Educação, que também confirmou a interdição da sala onde aconteceu o acidente e a continuidade das investigações conduzidas pela Polícia Civil.

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O caso ocorreu na Creche Luz do Brás, na região central de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal da Educação, a sala onde o menino morreu permanece interditada desde o dia 24 de julho e passa por análise técnica. A pasta informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso e afirmou que, se forem constatadas irregularidades, poderá descredenciar a organização parceira responsável pela unidade.