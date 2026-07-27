Duas profissionais da Creche Luz do Brás foram desligadas após a morte de um bebê de 1 ano e 4 meses ocorrida na última quarta-feira (22). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (27) pela Secretaria Municipal da Educação, que também confirmou a interdição da sala onde aconteceu o acidente e a continuidade das investigações conduzidas pela Polícia Civil.
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O caso ocorreu na Creche Luz do Brás, na região central de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal da Educação, a sala onde o menino morreu permanece interditada desde o dia 24 de julho e passa por análise técnica. A pasta informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso e afirmou que, se forem constatadas irregularidades, poderá descredenciar a organização parceira responsável pela unidade.
A vítima foi identificada como Abidulaye Dieng, de 1 ano e 4 meses. Conforme as investigações, a criança morreu após prender a cabeça no vão entre uma barra de ferro e um espelho da sala. A Polícia Civil apura se o bebê permaneceu sem supervisão por cerca de seis minutos antes de ser socorrido.
Na tarde desta segunda-feira, familiares, amigos e integrantes da comunidade realizaram um protesto em frente à unidade para pedir justiça e responsabilização pelo caso. Durante o ato, manifestantes também criticaram a forma como a família foi informada sobre a morte da criança e cobraram mais transparência na apuração.
Pais de outros alunos também participaram da manifestação. Eles afirmaram que já haviam alertado a direção sobre a falta de funcionários na creche e questionaram a manutenção das atividades da unidade após o acidente.
A Polícia Civil já recebeu aproximadamente quatro horas de imagens das câmeras de segurança da creche, que estão sendo analisadas pelos investigadores. A expectativa é que novos depoimentos sejam colhidos nos próximos dias para esclarecer a dinâmica dos fatos.
O inquérito foi registrado inicialmente como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e é conduzido pelo 8º Distrito Policial (Brás). Entre as linhas de investigação está uma denúncia de que funcionários estariam participando de uma comemoração antes do acidente. A polícia informou, no entanto, que as imagens e os depoimentos deverão esclarecer se essa informação tem relação com a ocorrência.
Em nota, a Secretaria Municipal da Educação afirmou ainda que uma equipe do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem presta assistência psicológica e social à família da criança, além de oferecer acolhimento às demais crianças, familiares e funcionários da unidade.