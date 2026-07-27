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ACIDENTE

Homem sofre fratura exposta perto do Parque da Cidade, em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente na região norte de São José
Acidente na região norte de São José

Um homem ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (27), em São José dos Campos.

O acidente aconteceu por volta das 17h41, na Avenida Olívio Gomes, próximo à entrada do Parque da Cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava uma fratura exposta na perna esquerda. O idoso recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.

Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Militar permaneceu na avenida para registrar a ocorrência e adotar as demais providências. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.

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