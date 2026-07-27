Um homem ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (27), em São José dos Campos.

O acidente aconteceu por volta das 17h41, na Avenida Olívio Gomes, próximo à entrada do Parque da Cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava uma fratura exposta na perna esquerda. O idoso recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.