Foi identificada como Sandra Aparecida da Silva, de 55 anos, a mulher que morreu após ser atingida por um trem na manhã desta segunda-feira (27), em Lorena.

Segundo informações registradas pela Polícia Civil, Sandra atravessava a linha férrea para encontrar a filha antes de seguir para o trabalho quando foi atingida pela composição.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada ainda no local.