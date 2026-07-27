27 de julho de 2026
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MORTE

Vítima de atropelamento por trem no Vale é identificada

Por Leandro Vaz | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Sandra Aparecida da Silva, de 55 anos
Sandra Aparecida da Silva, de 55 anos

Foi identificada como Sandra Aparecida da Silva, de 55 anos, a mulher que morreu após ser atingida por um trem na manhã desta segunda-feira (27), em Lorena.

Segundo informações registradas pela Polícia Civil, Sandra atravessava a linha férrea para encontrar a filha antes de seguir para o trabalho quando foi atingida pela composição.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A morte foi constatada ainda no local.

A área foi isolada para o trabalho da perícia. O maquinista foi ouvido, e a Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente.

O caso foi registrado como morte acidental e morte suspeita. Exames periciais também foram solicitados ao Instituto Médico Legal.

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