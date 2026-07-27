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TRAGÉDIA

Arthur, 13 anos, morre após passar mal durante corrida

Por Da Redação | Nova Ubiratã (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Arthur Ferreira Mazutti
Arthur Ferreira Mazutti

Um adolescente de 13 anos morreu neste domingo (26) após passar mal durante uma prova esportiva. O jovem recebeu atendimento imediato da equipe médica do evento, foi levado em estado grave para um hospital, mas não resistiu. A causa da morte será definida por exames periciais.

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O caso ocorreu durante a 2ª Corrida do Milho, realizada em Nova Ubiratã, município localizado a 426 quilômetros de Cuiabá. A vítima foi identificada como Arthur Ferreira Mazutti. Segundo os organizadores, o adolescente apresentou sinais de mal-estar ainda na arena da competição. A equipe médica de plantão iniciou manobras de reanimação cardiopulmonar e prestou suporte básico de vida antes de encaminhá-lo com urgência ao Hospital Municipal de Nova Ubiratã.

Apesar da continuidade do atendimento na unidade hospitalar, o jovem morreu pouco depois de dar entrada no pronto-atendimento.

As autoridades informaram que a causa da morte será confirmada somente após a conclusão da necropsia e dos exames periciais solicitados para o caso.

A 2ª Corrida do Milho reuniu mais de mil participantes, entre crianças, adolescentes e adultos, com atletas de diferentes cidades de Mato Grosso e de outros estados.

Em nota oficial, a Prefeitura de Nova Ubiratã lamentou a morte de Arthur Ferreira Mazutti e manifestou solidariedade aos familiares e amigos do adolescente.

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