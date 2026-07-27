Um adolescente de 13 anos morreu neste domingo (26) após passar mal durante uma prova esportiva. O jovem recebeu atendimento imediato da equipe médica do evento, foi levado em estado grave para um hospital, mas não resistiu. A causa da morte será definida por exames periciais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu durante a 2ª Corrida do Milho, realizada em Nova Ubiratã, município localizado a 426 quilômetros de Cuiabá. A vítima foi identificada como Arthur Ferreira Mazutti. Segundo os organizadores, o adolescente apresentou sinais de mal-estar ainda na arena da competição. A equipe médica de plantão iniciou manobras de reanimação cardiopulmonar e prestou suporte básico de vida antes de encaminhá-lo com urgência ao Hospital Municipal de Nova Ubiratã.