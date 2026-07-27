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ACIDENTE

Homem de 47 anos morre após capotar carro na estrada

Por Da Redação | Pimenta (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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CBMMG
Homem de 47 anos morre após capotar carro na estrada
Homem de 47 anos morre após capotar carro na estrada

Um homem de 47 anos morreu e uma mulher ficou ferida após o capotamento de um carro na tarde de sábado (25). A vítima fatal ficou presa às ferragens e foi encontrada sem vida pelas equipes de resgate. As causas do acidente serão investigadas.

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O acidente aconteceu no km 244 da MG-050, na altura do município de Pimenta, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado por volta das 13h para atender à ocorrência envolvendo um veículo Chevrolet Corsa com duas pessoas.

A mulher que estava no automóvel foi retirada do carro e recebeu atendimento no local antes de ser encaminhada a uma unidade hospitalar. Já o motorista permaneceu preso às ferragens e teve a morte constatada pelos bombeiros.

A remoção do corpo foi realizada somente após a conclusão dos trabalhos da perícia da Polícia Civil, responsável pelos levantamentos que irão auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito na rodovia ficou sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária, com apoio da concessionária que administra a MG-050.

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